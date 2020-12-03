МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аукционы на вылов водных биоресурсов будут проводиться в электронной форме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Еще один законопроект расширяет цифровые практики в сфере рыболовства. Правительство предлагает проводить торги по рыбе и другим видам водных биоресурсов в электронной форме. Это максимально открытая процедура, в которой все конкурируют на равных", - сказал глава кабмина.

По его словам, наблюдать за ходом аукциона можно в дистанционном режиме.

"В полном объеме регулирование по электронным аукционам начнет действовать со следующего года. При этом ряд рыболовных участков исключены из такого регулирования, прежде всего те, где занимаются традиционным промыслом коренные нарды Севера, Сибири, Дальнего Востока", - отметил премьер, добавив, что исключения коснутся и тех участков, в отношении которых договоры для промышленного рыболовства были заключены ранее.

Кроме того, законопроект предусматривает меры, которые помогут сделать электронные аукционы более защищенными. "Будет создан реестр недобросовестных участников, присутствующих на торгах фиктивно, без заключения договора. Им будет отказано в участии в этих аукционов", - сказал Мишустин.