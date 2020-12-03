"Опора России" попросит Минфин оставить надбавки пенсионерам при регистрации самозанятости

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. "Опора России" обратится в Минфин и правительство РФ с предложением сохранить надбавки пенсионерам и людям, получающим пособия по уходу, при регистрации ими в качестве самозанятых. Об этом сообщила в четверг первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян во время съезда лидеров бизнес-объединения в Калининграде.

"У нас есть предложение, оно было бы, на мой взгляд, справедливо. Если человек зарабатывает не более двух МРОТ, это вполне справедливо - не лишать его надбавок и пособий. Мы будем формировать свои предложения, сейчас аналитику подсоберем, будем обращаться в Минфин и правительство РФ", - сказала Блудян.

Она отметила, что из-за снятия надбавок и пособий россияне не готовы регистрироваться в качестве самозанятых. "У нас большая группа пенсионеров и людей, которые получают пособия по уходу или сами получают пособия, будучи инвалидами. И сегодня, как только человек самозанятость зарегистрирует, моментально эту информацию получает Пенсионный фонд и снимает надбавки и пособия. Конечно, это жутко невыгодно, особенно когда самозанятый зарабатывает 12-16 тыс. в месяц", - заключила Блудян. Она отметила, что многие, оценивая свои убытки, "выходят из этого процесса".