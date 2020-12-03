IKEA откроет третью дизайн-студию в Санкт-Петербурге весной 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ретейлер мебели и товаров для дома IKEA откроет третий магазин формата дизайн-студии в Санкт-Петербурге весной 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Весной 2021 года IKEA откроет в Санкт-Петербурге новую дизайн-студию: пространство площадью около 400 кв. м расположится на Юго-Западе города, в ТРЦ "Жемчужная Плаза". В студии будут представлены комплексные решения для дома с фокусом на обустройство кухонь и гардеробов - наиболее востребованных у жителей города категорий товаров", - говорится в сообщении.

"Санкт-Петербург - один из приоритетных рынков для IKEA в России. В городе на Неве уже работают дизайн-студии в ТРК "Атлантик Сити" и в ТРК "Лето", а зимой мы планируем открыть наше флагманское пространство на Невском проспекте. Несмотря на непростое время, мы не стоим на месте", - отметил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, слова которого приводятся в сообщении.

В России в крупнейших российских городах работают 14 магазинов в торговых центрах "Мега", два магазина городского формата IKEA Сити в торговом центре "Авиапарк" и ТРЦ "Мозаика", а также пять дизайн-студий IKEA: две в Москве, две в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.