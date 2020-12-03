В Грузии оправдали экс-руководителей грузино-российской компании

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд оправдал бывшего гендиректора грузино-российской компании "СакРусэнерго" Георгия Шерадзе и его заместителей Шоту Майсурадзе и Гурама Чичуа, которые в 2011 году во времена президентства Михаила Саакашвили (2004-2013) были осуждены за растрату более 2 млн лари (более $600 тыс.). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Грузии.

По данным ведомства, в 2010 году против Шерадзе, Майсурадзе и Чичуа власти Грузии возбудили уголовное дело, обвинив их в растрате более 2 млн лари во время ремонта 500-киловольтной линии электропередач "Мухрани", связывающей Грузию с Арменией. В 2011 году суд признал всех трех фигурантов виновными, однако в тюрьму сажать не стал, заключив с ним процессуальную сделку.

После того, как в 2012 году в Грузии к власти пришла коалиция "Грузинская мечта", возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили, в прокуратуре был создан специальный департамент, который занялся расследованием уголовных дел, возбужденных при правлении Саакашвили. Одним из таких было дело руководства "СакРусэнерго". "Новые улики и заключения экспертизы в ходе повторного расследования дел осужденных Шерадзе, Майсурадзе и Чичуа установили, что они не совершали растраты или нецелевой траты денег, выделенных на ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Компания "СакРусэнерго" была основана в 1996 году на основании соглашения о сотрудничестве в области энергетики между правительством Грузии и Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" (РАО "ЕЭС России"). Акционерами "СакРусэнерго" являются правительство Грузии (50%) и ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" России, которая также владеет 50% акций. Во владении и эксплуатации "СакРусэнерго" находятся линии электропередачи напряжением 500, 330 и 220 кВ, в том числе связывающей энергосистемы Грузии и России межсистемной ЛЭП 500 кВ "Кавкасиони".