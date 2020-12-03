Глава "Укроборонпрома" сообщил о закрытии концерна в 2021 году

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование в 2021 году, на его базе создадут холдинговые компании. Об этом сообщил на пресс-конференции глава предприятия Юрий Гусев, вступивший в четверг в должность.

"Планируется, что в 2021 году концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности во избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил он.