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Глава "Укроборонпрома" сообщил о закрытии концерна в 2021 году

На его базе создадут холдинговые компании

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование в 2021 году, на его базе создадут холдинговые компании. Об этом сообщил на пресс-конференции глава предприятия Юрий Гусев, вступивший в четверг в должность.

"Планируется, что в 2021 году концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности во избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил он.

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