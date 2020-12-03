ЦБ продлит для МСП возможность реструктуризации кредитов до конца I квартала 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение продлить для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) возможность реструктуризации кредитов до конца первого квартала 2021 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на cъезде лидеров "Опоры России".

"Мы видим, что объем заявок на реструктуризацию кредитов сейчас снижается, но спрос остается и многие компании не успели пока восстановиться. Кроме того, на них могли повлиять ограничительные меры в ряде регионов. Поэтому мы решили, вот буквально накануне, продлить возможность реструктуризации кредитов МСП до конца первого квартала 2021 года. Это касается и новых и повторных реструктуризаций", - отметила она.

Набиуллина также отметила, что регулятор рекомендует и кредиторам, и бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации в кредитной истории как негативный фактор.

По данным Банка России, с 20 марта по 3 ноября число обращений представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) об реструктуризации кредитов составило 157 тыс., на 21 октября этот показатель составлял 152,9 тыс. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 811,7 млрд рублей против 802,8 млрд рублей на 21 октября.