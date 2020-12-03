На Ставрополье около 30 сельхозпроизводителей получили грантовую поддержку в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Гранты на развитие семейных ферм и агростартапов в 2020 году получили порядка 30 сельхозтоваропроизводителей на Ставрополье, сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"С начала года грантовую поддержку на Ставрополье получили 28 сельхозпроизводителей на общую сумму 186,2 млн рублей. Она оказывалась в рамках федеральной госпрограммы развития сельского хозяйства и краевой программы "Развитие сельского хозяйства" крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные направления поддержки - развитие материально-технической базы, семейных ферм, агростартапов.

По данным управления, с 2021 года на Ставрополье появится новый вид поддержки - грант для сельхозпроизводителей "Агропрогресс". Он адресован представителям малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита.