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Курс доллара на Мосбирже опустился до 75 рублей впервые с 18 сентября

Доллар опустился по отношению к рублю на 0,09%
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,09%, в моменте достигая 75 рублей, свидетельствуют данные площадки на 14:47 мск.

В последний раз курс доллара находился на уровне 75 рублей 18 сентября текущего года.

К 14:58 мск курс доллара составлял 74,965 руб. (-0,14%), евро находился на уровне 90,9125 руб. (+0,04%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,52% - до $48 за баррель, а цена нефти сорта WTI уменьшилась на 0,64% и находилась на отметке $44,99 за баррель.

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