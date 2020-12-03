Курс доллара на Мосбирже опустился до 75 рублей впервые с 18 сентября

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,09%, в моменте достигая 75 рублей, свидетельствуют данные площадки на 14:47 мск.

В последний раз курс доллара находился на уровне 75 рублей 18 сентября текущего года.

К 14:58 мск курс доллара составлял 74,965 руб. (-0,14%), евро находился на уровне 90,9125 руб. (+0,04%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,52% - до $48 за баррель, а цена нефти сорта WTI уменьшилась на 0,64% и находилась на отметке $44,99 за баррель.