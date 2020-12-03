Путин призвал обеспечить рынок сбыта для производителей средств реабилитации инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Россия должна обеспечить собственный рынок сбыта для отечественных компаний, производящих средства реабилитации инвалидов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Абсолютно убежден в том, что мы должны обеспечить внутренний рынок для собственного производителя", - сказал он в четверг на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. "Если государство этого не сделает, у нас и по другим направлениям тоже ничего не будет собственного", - подчеркнул президент.