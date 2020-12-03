Авиакомпания S7 в декабре возобновит полеты в Германию, Австрию и на Кипр

МОСКВА: 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в декабре откроет грузопассажирские рейсы из Москвы в Дюссельдорф (Германия), Вену (Австрия) и Ларнаку (Кипр), говорится в сообщении компании.

"К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - отмечается в сообщении. Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, уточняют в S7.

Рейсы из Москвы в Дюссельдорф и обратно будут выполняться с 11 декабря по пятницам; рейсы из Москвы в Вену и обратно - с 27 декабря по воскресеньям; рейсы из Москвы в Ларнаку и обратно - с 28 декабря по понедельникам.

Сейчас S7 выполняет перелеты из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона) и Италию (Верона).

В марте текущего года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.