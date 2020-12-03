К концу года 91 тыс. многодетных семей получат по софинансированию ипотеки 40,5 млрд руб.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средства по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей получат к концу 2020 года 91 тыс. семей на сумму 40,5 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Правительство одобрило законопроект, расширяющий возможности предоставления многодетным семьям по 450 000 рублей на погашение ипотеки.

"Перечисленные изменения, наряду с распространением поддержки на индивидуальное жилищное строительство, повысят эффективность мер государственной поддержки и помогут большему количеству граждан, - сказал Силуанов, слова которого приводит Минфин. - Предполагается, что к концу года средства по госпрограмме софинансирования ипотеки получат 91 тыс. семей на сумму 40,5 миллиарда рублей".

"Теперь 450 тыс. рублей на выплату ипотеки получат и те граждане, которые по формальным причинам раньше этого сделать не могли: цели ипотечного кредита, указанные в их договоре, не попадали под условия программы", - пояснил Силуанов. Как отмечается в сообщении Минфина, законопроект расширяет цели предоставления ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей.

"Выплату в 450 000 рублей можно будет получить, в том числе, на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по данным Минфина, мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или его супруги (супруга). Выплата будет доступна также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Для этого нужно, чтобы разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон № 175 об участии в долевом строительстве.

За 11 месяцев 2020 года выплаты получили 81,2 тыс. семей на общую сумму 36,2 млрд рублей. За весь срок действия программы осуществлены выплаты 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд рублей.