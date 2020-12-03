Путин потребовал заняться трудоустройством участников конкурса мастерства для инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил администрации главы государства и правительству привлечь работодателей к решению проблем трудоустройства участников конкурса профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс".

На встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями к главе государства обратились участники чемпионата "Абилимпикс" с просьбой продумать возможности организации трудоустройства для призеров и получения ими сертификатов на получение дополнительного образования, технические средства реабилитации. "Мы делаем это по очень многим программам подобного рода. Странно, что в рамках этих соревнований "Абилимпикс" таких сертификатов не выдается. Обязательно это продумаем, потому что действительно ребята, которые побеждают на подобных конкурсах, демонстрируют не только свои навыки, они демонстрируют свои способности, свои возможности найти себя в перспективных направлениях деятельности", - отреагировал Путин. Президент обратился к первому заместителю руководителя администрации главы государства Сергею Кириенко, поинтересовавшись, почему в чемпионате для инвалидов не предусмотрены сертификаты и другие меры поддержки победителей.

"Действительно, у нас во многих проектах и открытых конкурсах предусмотрены сертификаты на обучение, но в "Абилимпиксе" этого изначально не было, это ошибка, согласен. Берем на оперативную проработку и сделаем со следующего года", - заверил Кириенко. Он также пообещал, что администрация президента проработает и вопрос по условиям трудоустройства. "Для всех участников "Абилимпикса" это, наверное, будет сложно, но в ручном режиме сопроводить победителей точно можно. Мы соберем все крупные наши компании и, думаю, с ними договоримся. Победители - действительно золотые ребята с уникальными компетенциями", - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента.

Поручение Кириенко

"Если люди приходят на конкурсы подобного рода, даже если они не побеждают, все равно это люди, заряженные на результат, заряженные на то, чтобы вернуться к полноценной жизни, несмотря на проблемы со здоровьем", - заметил Путин. Он поручил Кириенко "вместе с коллегами из правительства продумать более широкое участие представителей бизнеса, государственных компаний в сопровождении конкурсов подобного рода". "Тогда они обратят внимание и на тех людей, которые не завоевывают призовых мест. Нужно чтобы просто пошире в участии в подобных конкурсах принимали представители наших компаний", - указал глава государства. Он признал, что "каждого невозможно трудоустроить". Но поставил задачу: "Стремиться к этому нужно".

"Ребята пришли, приняли участие в конкурсе, даже если не победили, все равно мне за них так обидно! Мне реально за них обидно! Потому что люди не просто так посидели, они приняли участие в соревнованиях, и я уверен, что даже если они не достигли первого-второго-третьего места, то они показали хороший результат. Так обидно, если их ожидания не оправдываются", - сказал Путин.