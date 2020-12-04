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Сессия "Цифровая Евразия" в рамках Первого Евразийского конгресса. Видеотрансляция

Участники сессии обсуждают перспективы масштабирования и реализации совместных цифровых инициатив

Пресс-служба Евразийского Банка Развития

В рамках Первого Евразийского конгресса проходит сессия "Цифровая Евразия: новая стратегия роста".

В ходе нее представят новый фокус работы Евразийского Банка развития (ЕАБР), будут обозначены приоритеты и актуальные проекты цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях.

Участники сессии обсуждают перспективы масштабирования и реализации совместных цифровых инициатив. Особое внимание уделяется вопросам устранения препятствий на пути реализации совместных инициатив и масштабирования успешных решений, реализованных в национальных экономиках и системах.

Среди спикеров - зампред правительства Алексей Оверчук, зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян, вице-премьер Армении Мгер Григорян, гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, гендиректор Astana Hub Магжан Мадиев, директор по цифровой трансформации "Цифровой Европы" Рей Пинто, гендиректор и HR-директор "Яндекса" в России Елена Бунина, министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин и замгенсека ООН Армида Алисджабана.

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