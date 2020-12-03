Минтранс России направил Белоруссии предложения по экспорту нефтепродуктов

АСТРАХАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ направил Белоруссии предложения по экспорту нефтепродуктов из российских портов, сообщил журналистам замминистра транспорта Юрий Цветков в ходе рабочей поездки.

"Переговоры продолжаются, у нас все расчеты имеются. Предложения белорусским коллегам направлены, идут коммерческие переговоры", - сказал он.

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук ранее провели переговоры с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Новак говорил, что объем перенаправленных поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ может составить до 4-6 млн тонн.