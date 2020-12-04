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Сессия Первого Евразийского конгресса "Сквозные" интеграционные проекты". Видеотрансляция

Участники обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок

Пресс-служба Евразийского Банка Развития

В рамках Первого Евразийского конгресса проходит сессия "Сквозные" интеграционные проекты. Она проводится совместо с ВЭБ.РФ.

Перед ее началом с обращением к участникам конгресса выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Участники обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок. 

Среди спикеров - председатель правления ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, гендиректор ЗАО "Айпост" Айк Карапетян, председатель правления "Банка развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич, глава ВТБ Андрей Костин и глава "Почты России" Максим Акимов.

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