Международные резервы России за неделю сократились на $1,7 млрд

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 27 ноября уменьшились на 0,3% (или на $1,7 млрд) по сравнению с показателем на 20 ноября и составили $583,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что сокращение произошло "преимущественно в результате снижения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.