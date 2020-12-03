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Международные резервы России за неделю сократились на $1,7 млрд

В ЦБ отметили, что сокращение произошло "преимущественно в результате снижения цен на золото"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 27 ноября уменьшились на 0,3% (или на $1,7 млрд) по сравнению с показателем на 20 ноября и составили $583,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что сокращение произошло "преимущественно в результате снижения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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