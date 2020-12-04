Сессия Первого Евразийского конгресса "Трансграничная инфраструктура". Видеотрансляция

Пресс-служба Евразийского Банка Развития

В рамках Первого Евразийского конгресса проходит сессия "Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости".

Участники обсуждают ожидания рынка и инструменты развития транспортно-логистической сферы на пространстве ЕАЭС, практические примеры текущих и перспективных инвестиционных программ стран ЕАЭС в области транспортно-логистической инфраструктуры, создание механизмов развития региональных предприятий, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность промышленности на Евразийском пространстве, а также препятствия, сдерживающие реализацию интеграционного потенциала в транспортной инфраструктуре.

Спикерами выступают председатель совета директоров, главный управляющий партнер Proxima Group Владимир Татарчук, председатель правления АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" Руслан Искаков, министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов, зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, гендиректор "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов, старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин, гендиректор "Автобана" Алексей Андреев.