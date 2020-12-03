Путин поручит Ростуризму обсудить с ОНФ нацпроект по внутреннему туризму

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит Ростуризму обсудить подготовку нацпроекта по развитию туризма с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), чтобы учесть мнение граждан. Об этом глава государства сказал в четверг на встрече с представителями общественных организаций людей с инвалидностью, отвечая на соответствующую просьбу одной из участниц мероприятия.

"С учетом того, что у нас география внутреннего туризма расширяется, объемы поездок внутри страны значительно увеличились, совместная работа ОНФ и Ростуризма, конечно, будет востребована, - отметил Путин. - Обязательно такое поручение Ростуризму будет дано".

Президент напомнил о шагах по развитию внутреннего туризма в России, в частности, о программе по возврату части средств, потраченных гражданами на туристические поездки по стране. "Немало сделано, это дает хорошие результаты", - отметил глава государства.