В кабмине поддержали законопроект об усилении контроля за производством и оборотом пива

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу депутата Ильдара Гильмутдинова ("Единая Россия") об ужесточении контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Документом предлагается усилить контроль за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи путем введения реестра производителей пивоваренной продукции и снижения порога допустимой максимальной производственной мощности для ее производства с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год, при котором не возникает обязанности производителя по оснащению оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. Законопроектом также предлагается запретить производство пивоваренной продукции организациям, не включенным в указанный реестр.

Вместе с тем правительственная комиссия высказала ряд замечаний к инициативе. "Законопроектом предлагается исключить обязанность организаций осуществлять декларирование объема розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 1 января 2021 года. В связи с этим необходимо предусмотреть вступление в силу положений об отмене декларирования индивидуальными предпринимателями розничной продажи пивоваренной продукции также с 1 января 2021 года", - указали в кабмине. Документом также предлагается в случае подачи заявления о внесении изменения в реестр проводить выездные проверки, при этом их порядок и сроки не определены, отмечается в проекте отзыва.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - резюмировали в кабмине.

Законопроект пока не внесли в Госдуму.