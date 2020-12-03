Путин пообещал разобраться с проблемами льгот для компаний при пожертвованиях

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой в системе компенсаций для компаний, осуществляющих пожертвования. Таким образом он отреагировал на жалобу, что этот механизм не заработал должным образом, озвученную во время встречи в четверг с представителями общественных организаций людей с инвалидностью.

Один из участников встречи отметил, что уже введена система налоговых компенсаций для компаний, которые не утилизируют товары, а направляют их на благотворительность. При этом, по его словам, механизм до конца не заработал, потому что не решен вопрос по НДС в отношении такой продукции. Участник встречи обратился к президенту с просьбой решить вопрос с начислением НДС на такие товары, чтобы стимулировать компании более активно участвовать в благотворительности.

"Вы уже упомянули о той льготе, которая введена - 1% от выручки, на этот объем льгота [по налогам] распространяется. Если есть сложности с реализацией этой нормы, связанные с исчислением НДС, мы посмотрим", - пообещал президент.

Он также отметил, что даст соответствующее поручение Минфину России. "Но вы знаете, как наше финансовое ведомство относится к этому налогу, к НДС: стараются вообще его максимально оберегать, имея в виду, что это такая фундаментальная база нашей финансовой системы. Тем не менее, посмотрим, есть исключения, поговорим на эту тему с коллегами", - заверил глава государства.

Президент 8 июня подписал поправки к налоговому законодательству, касающиеся социальных НКО. Согласно документу, НКО - получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, а также исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг полностью освобождаются от страховых платежей и налогов за исключением НДС за второй квартал текущего года. Кроме того, пожертвования, которые бизнес направляет НКО, могут быть отнесены к внереализационным издержкам (в пределах 1% от выручки) и не будут учитываться при расчете налогов.