В России объем производства препаратов против COVID-19 в ноябре вырос на 65%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем производства в России препаратов против COVID-19 в ноябре вырос на 65% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"За ноябрь средненедельный объем производства антиковидной группы препаратов увеличился на 65% по отношению к предыдущему месяцу - российские производители в ноябре производили около 6,4 млн упаковок таких препаратов в неделю", - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в Минпромторге, исходя из имеющегося опыта первой волны пандемии коронавируса, представители министерства еще летом сориентировали российские фармацевтические предприятия на создание полугодовых запасов сырья и материалов "по всей антиковидной номенклатуре". Под эти цели компании привлекли из Фонда развития промышленности уже более 10 млрд рублей, в первую очередь под наращивание объемов производства, которое они с осуществляют с июля.

"Еще в начале октября российские производители вышли на объемы выпуска препаратов от коронавируса, вдвое превышающие пиковые апрельские значения. Это обеспечило существенные складские запасы, поскольку лекарства были слабо востребованы несколько месяцев подряд. Но в середине октября появился повышенный спрос и в аптечном, и в госпитальном сегментах", - подчеркнули в Минпромторге.

Особенно, по данным министерства, под такой спрос попадают лекарственные препараты, вновь включенные во временные Рекомендации по лечению нового коронавируса, утверждаемые Миздравом России. Как сообщили в Минпромторге, производство по отношению к апрелю 2020 года увеличилось уже в два раза по 23 производимым в России препаратам, рекомендованным для лечения нового коронавируса, все производители лекарств вывели выпуск антиковидной номенклатуры в приоритет. Для удовлетворения спроса по антиковидной группе увеличение объемов собственного производства сейчас при необходимости комбинируется с дополнительными импортными поставками, добавили в министерстве.

Для увеличения объемов производства лекарственных препаратов для медицинского применения Минпромторгом совместно с организациями - производителями лекарственных препаратов осуществляется вовлечение дополнительных производственных мощностей, корректировка производственных планов с учетом приоритетного выпуска лекарственных препаратов, включенных в рекомендации Минздрава. К таким предприятиям можно отнести всех производителей, осуществляющих производство лекарственных препаратов, включенных в рекомендации.

Как принимать

При этом, как подчеркнули в Минпромторге, только три лекарственных препарата из схем лечения, указанных в рекомендациях Минздрава России, отпускаются из аптек без рецепта врача (МНН интерферон альфа-2b, назальный, парацетамол, умифинавир). Остальные препараты, согласно инструкции по применению, отпускаются из аптек исключительно при наличии рецепта от врача. Необходимо подчеркнуть, что ряд противовирусных и антибактериальных препаратов, антикоагулянтов, жаропонижающих и гормональных препаратов при неправильном применении, без наличия четких показаний и без соблюдений подобранной врачом схемы приема могут нанести вред жизни и здоровью граждан.