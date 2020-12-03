Минпромторг РФ: маркировка поможет бизнесу снизить расходы на логистику и инвентаризацию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Маркировка выгодна не только потребителям и государству, но и бизнесу: помимо обеспечения добросовестной конкуренции она, в конечном счете, снизит расходы на логистику и инвентаризацию за счет улучшения цифровизации внутренних процессов в ходе подключения к системе маркировки. Об этом заявил в четверг замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

"Для бизнеса маркировка позволяет увеличить долю добросовестных представителей бизнес-сообщества на рынке путем снижения доли незаконного оборота и замещения нелегальной продукции своими легальными товарами. Помимо этого, маркировка в будущем призвана снизить расходы на логистические операции, на издержки, связанные с внутренним учетом продукции, оптимизировать инвентаризацию продукции за счет цифровизации внутренних процессов и электронного документооборота", - сказал Тухватуллин в ходе Всероссийского межотраслевого форума по маркировке, прошедшего в формате онлайн на площадке "Комсомольской правды".

Он назвал бизнес одним из трех бенефициаров введения системы маркировки наряду с потребителями продукции и государством. "Для потребителей система маркировки предоставит возможность проведения общественного контроля и информирования контрольно-надзорных органов по признакам тех или иных нарушений, а также проверки легальности нахождения товара в обороте при помощи бесплатного мобильного приложения "Честный знак", - сказал Тухватуллин.

Он отметил, что приложение "Честный знак" разработано специалистами Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки товаров. Представитель Минпромторга также перечислил плюсы, которые дает маркировка органам государственной власти.

"Для государства, помимо увеличения легальной доли продукции на рынке, это повышение в том числе эффективности государственного контроля, собираемости таможенных и налоговых платежей. И не усиление контрольной нагрузки на конкретных участников рынка, а, наоборот, возможность пользоваться инновационными механизмами и получением статистики и данных практически в режиме онлайн в масштабе всей страны. И, конечно же, данные процессы позитивно сказываются на общей цифровизации экономики и торговли", - добавил замглавы департамента.

О маркировке

Маркировка товаров поэтапно вводится в России с 2016 года. Перед введением обязательной маркировки в той или иной отрасли проводится эксперимент, в котором участвуют желающие из числа представителей данной сферы деятельности. Уже стала обязательной маркировка шуб, обуви, табака, лекарств, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек. В 2021 году планируется ввести обязательную маркировку молочных продуктов, пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.