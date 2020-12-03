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На БелАЭС планово отключен от энергосистемы первый энергоблок

Реакторная установка остановлена

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило в четверг о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосистемы. Реакторная установка была остановлена, уточняет ведомство.

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В нем отмечается, что проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

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