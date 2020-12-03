Первая партия беспошлинных товаров вспомогательного назначения прибыла на Хайнань

ХАЙКОУ, 3 декабря. /ТАСС/. Первая партия не облагаемых ввозной пошлиной товаров вспомогательного назначения прибыла в южную провинцию КНР Хайнань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

С начала декабря власти КНР отменили ввозную пошлину, НДС и потребительский налог на широкий перечень импортных товаров вспомогательного назначения и сырья, закупаемых Хайнанем. Первой такой поставкой, прибывшей в провинцию, стала партия приемопередатчиков для метеорологических радаров компании Hainan Airlines ("Хайнаньские авиалинии"). Оборудование для авиаперевозчика стоимостью 3,8 млн юаней (около $579 тыс.) было освобождено от уплаты налогов в размере 530 тыс. юаней (порядка $80 тыс.).

В ноябре Министерство финансов КНР распорядилось освободить от ввозных пошлин сырье и товары вспомогательного назначения, импортируемые Хайнанем. В список из 169 категорий попали товары, используемые в производстве и сфере услуг. В частности, в него вошли сельскохозяйственная продукция, энергоносители, химическое сырье, различные виды древесины, лодочные моторы, детали от катеров и яхт, радарное и аэрокосмическое оборудование. Эти товары предназначены исключительно для зарегистрированных на Хайнане предприятий, их нельзя продавать или вывозить за пределы острова.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов и развитую инфраструктуру, вводит многочисленные льготы для бизнеса. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный финансовый центр, кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.