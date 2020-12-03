Индексы в Нью-Йорке выросли после публикации данных Минтруда США по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в четверг пошли в рост.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 76,79 пункта (+0,26%) и остановился на уровне 29 960,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 1,98 пункта (+0,05%), до отметки 3 670,99. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 36,38 пункта (+0,29%), до уровня 12 385,74.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов снизилась на 0,17%, до $45,11 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,74%, до $1 843,70 за тройскую унцию.

По оценке телеканала CNBC, ключевые индексы пошли в рост во многом благодаря реакции инвесторов на опубликованные в четверг данные Министерства труда США. Оно информировало, что число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 712 тыс. Количество заявок снизилось на 75 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 787 тыс. До этого ведомство две недели подряд сообщало об увеличении количества поданных документов: на 30 тыс. и на 7 тыс.