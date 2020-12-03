Роскачество выяснило, как часто россияне покупают вино

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскачество выяснило, что треть россиян покупают вино раз в неделю, столько же - раз в две-три недели. Об этом говорится в сообщении организации по итогам проведенного опроса.

"Исследование показало высокий уровень проникновения винной категории в крупных городах. 30% опрошенных респондентов отметили, что покупают вино раз в неделю и еще 28% совершают такую покупку раз в две-три недели", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, наиболее часто вино приобретают жители Центрального и Уральского федеральных округов. Наиболее популярный объем вина - 0,75 л, на втором месте по популярности литровые упаковки. В ходе опроса эксперты выяснили, что две трети респондентов (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины (универсальные продуктовые или специализированные). Спонтанные покупки совершают 36% опрошенных.

При этом покупатели чаще ориентируются на собственный опыт при выборе вина и самостоятельно принимают решения о покупке. 57% опрошенных хорошо знают несколько торговых марок вина или игристого вина и при выборе ориентируются именно на них. При выборе российских вин половина опрошенных также учитывает рекомендации друзей и еще треть пользуются информацией с тематических сайтов в интернете. На сайты ориентируется, преимущественно, мужская аудитория. 16% потребителей опираются при выборе на оценки в мобильных приложениях.

По данным экспертов, больше половины покупателей обращают внимание на то, относится вино к категории "сухих", "полусладких" или "сладких", больше половины потребительской аудитории. Торговую марку вина важным критерием для выбора называют 21% респондентов. Не менее значимым критерием выбора является цена (14%). Как показали результаты опроса, вино - "праздничная" покупка. 63% потребителей приобретают вино для того, чтобы отметить какое-то событие. Часто покупают вино для похода в гости, а также для отдыха дома или на природе, встреч с друзьями, еще 65% опрошенных заявили, что вино - это хорошая альтернатива крепкому алкоголю.

Российское или зарубежное вино

Эксперты выяснили отличие в мотивах покупки отечественных и зарубежных вин. При выборе российских вин первостепенное значение имеют факторы: цена (82%), знание о месте производства (72%) и тот факт, что вино подходит для "повседневного" употребления (71%). При выборе импортных вин покупатели ориентируются на собственное понимание качества, вкуса вина, а также выбирают его для особого случая - 83, 85 и 84%, соответственно. Главным препятствием для покупки российского вина является недоверие к качеству (68%), а также недостатки вкуса купленного вина (54%), ещё 42% респондентов не отличаются винным патриотизмом - они сообщили, что не хотят покупать российское вино, не пояснив причин.

Исследование Роскачества проводилось методом онлайн опроса респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц. В выборку вошли жители городов с населением свыше 100 тыс. человек из всех федеральных округов страны. Аудитория исследования составила 1 200 человек.