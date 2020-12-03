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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Иран допустил вариант постепенного наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ на 0,5 млн б/с

Ранее агентство Reuters сообщало, что сейчас министры склоняются к тому, чтобы начать восстановление добычи на 0,5 млн б/с с февраля

ТАСС, 3 декабря. Решение о постепенном наращивании добычи нефти странами ОПЕК+ на 0,5 млн баррелей в сутки возможно. Об этом министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил перед началом заседания ОПЕК+ иранскому журналисту Резе Занди.

Как написал Занди в своем Twitter, он спросил Зангане, вероятнее ли сейчас принятие решения о постепенном увеличении добычи нефти на 0,5 млн б/с. Министр ответил: "Да, это возможно". При этом Зангане добавил, что "только что переговорил по телефону с несколькими коллегами по ОПЕК".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что сейчас министры склоняются к тому, чтобы начать восстановление добычи на 0,5 млн б/с с февраля.

Заседание министров ОПЕК+ началось в формате видеоконференции около 18 мск 3 декабря.

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ИранРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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