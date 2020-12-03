"Роснефть" открыла в Карском море газовое и газоконденсатное месторождения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" открыла одно газовое и одно газоконденсатное месторождения на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский - 1 и Восточно-Приновоземельский - 2 на шельфе Карского моря. Об этом в четверг сообщили в компании.

"По результатам бурения открыты одно газовое и одно газоконденсатное месторождения, в полном объеме выполнена плановая программа геолого-геофизических исследований, отобраны образцы керна пород и пробы газа", - отметили в компании.

Как добавили в компании, отчеты по подсчету запасов месторождений проходят государственную экспертизу. По ее завершению запасы открытых месторождений будут поставлены на государственный баланс.

"Роснефть" в июле 2020 года самостоятельно приступила к бурению в Карском море, сообщал глава компании Игорь Сечин в ходе августовской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В районе Новой Земли "Роснефть" вела бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский - 1 и Восточно-Приновоземельский - 2, суммарные запасы которых почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн кубометров газа.

"При подготовке к бурению были выполнены 3Д сейсморазведочные работы в объеме 5400 кв. км, инженерно-геологические изыскания и комплекс экологических исследований", - отметили в "Роснефти". Ранее в компании говорили, что во время совместной экспедиции с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и компанией "Росгеология" было проведено бурение малоглубинных стратиграфических скважин на шельфе в районе севера Карского моря, аномалий, которые могли бы помешать дальнейшему изучению региона, не обнаружено. Главный специалист ООО "РН-Эксплорейшн" (структура "Роснефти") Андрей Колюбакин отмечал, что речь идет об отсутствии в регионе многолетних мерзлых пород, которые являются одним из ключевых инженерно-геологических рисков для постановки поисковых, разведочных платформ

О компании

"Роснефть" является крупнейшим держателем лицензий на участки континентального шельфа, в портфеле компании находится 55 участков на шельфе России с суммарным ресурсным потенциалом 41 млрд т н. э.