Региональная диверсификация: как бизнес и инвестиции меняют экономику Кузбасса

Экономика большинства городов Кузбасса более чем на 80% определяется состоянием в угледобыче и металлургии. Еще несколько лет назад в этих отраслях были сосредоточены почти все инвестиции в регионе. Понимая это, власти Кузбасса поставили перед собой задачу диверсифицировать экономику так, чтобы инвесторы видели потенциал не только в крупной промышленности региона, но и в несырьевых отраслях экономики, в первую очередь - в туризме. На это направлен целый комплекс региональных мер поддержки

Сегодня Кузбасс входит в число наиболее динамично развивающихся регионов страны. Только по темпам строительства инфраструктуры федерального масштаба регион заметно лидирует в Сибири - в Кемерове построен Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, в зону ответственности которого попадают сразу 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. В стадии активного строительства один из четырех в России культурно-образовательных кластеров, многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена" и ледовый дворец "Кузбасс", которые смогут принимать соревнования мирового уровня. Активно развивается и туризм, один из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов Шерегеш сегодня функционирует как круглогодичный курорт. В этом году крупнейшие туроператоры страны впервые запустили комплексные пакетные туры в Кузбасс - с размещением и авиаперелетами. Все это создает предпосылки к тому, что Кузбасс с каждым годом будут посещать все больше туристов из других регионов и стран. Повышается деловая, туристическая и инвестиционная привлекательность региона. Власти Кузбасса со своей стороны готовы поддержать бизнес любого масштаба и реализацию новых проектов на территории региона. И это не только крупные компании, предлагающие проекты с многомиллионными инвестициями, но и местные малые и средние предприятия.

Инвестиции дают возможность региону развиваться, сохранять социально-экономическую стабильность, несмотря на внешние вызовы. Это новые высокопроизводительные рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Кузбасс - максимально комфортный для предпринимателей регион присутствия, в котором созданы инвестиционные площадки, действуют государственные меры поддержки, оказывается всесторонняя помощь консультантов и специалистов. Кузбасс готов к взаимовыгодному, плодотворному сотрудничеству и открыт для инвестиций. Сергей Цивилев губернатор Кузбасса

На региональном уровне в Кузбассе приняты и действуют законы о поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, в том числе в моногородах. Они устанавливают льготные ставки по налогу на имущество и прибыль организаций, а также в три раза - с 15 до 5% - снижают налоговую ставку для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. В 2019 году Кузбасс стал одним из первых регионов страны, где приняли региональный закон об инвестиционном вычете. Были определены 24 вида экономической деятельности предприятий, которые могут использовать данный механизм. При вложении денег в модернизацию производств выплаты налога на прибыль могут быть уменьшены на 50% от фактически понесенных налогоплательщиком расходов на развитие производства. В этом году действие закона расширили по более чем 50 видам деятельности для участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", среди которых тоже есть предприятия малого и среднего бизнеса.

Преобладающую долю в валовом региональном продукте (ВРП) занимает угледобывающая промышленность - более 50% от общего объема инвестиций в регионе. Инвестиционный вычет стал одним из тех инструментов, которые способны изменить действующую структуру путем стимулирования инвестиций в отрасли обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, строительства. За счет инвестиций в производство предприятия региона смогут модернизировать свои мощности, в том числе и организовать процессы по принципам бережливого производства. Все это дает положительный эффект и для региональной экономики в целом. Константин Венгер заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию

Кузбасс сотрудничает с Фондом развития моногородов по программе строительства инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, с 2015 года Фонд выделил свыше 1,5 млрд рублей на новые транспортные и инженерные сети в моногородах Кузбасса, что позволило привлечь свыше 46 млрд рублей частных инвестиций и создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

Для поддержки инвестиционной деятельности в Кузбассе созданы четыре территории особого социального экономического развития, или, как их еще принято называть, ТОСЭР. Это наши моногорода - Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Прокопьевск. Сейчас в них насчитывается более 50 резидентов ТОСЭР, в том числе это и малый, и средний бизнес, с общим объемом инвестиций свыше 5,2 млрд рублей и с планами по созданию более 3 тыс. новых рабочих мест. Елена Чурина начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса

Ключевыми конкурентными преимуществами ТОСЭР в Кузбассе являются удобная транспортная логистика, наличие трудовых ресурсов, близость к устойчивым потребительским рынкам, наличие доступных инвестиционных площадок и свободных мощностей газо-, водо- и электроснабжения. Кроме того, компании-резиденты получают дополнительные "бонусы" в виде налоговых льгот. На первые пять лет компания освобождается от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в региональный бюджет платит его по пониженной ставке в 5%, по истечении первой "пятилетки" ставки повышаются до 3 и 10% соответственно. До 0% снижается уплачиваемый в местный бюджет земельный налог, налог на имущество не начисляется в первые пять лет после получения статуса резидента, а потом платится по ставке 1,1%. Также для резидентов ТОСЭР могут снижаться тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%. Такие условия привлекательны для бизнеса любого масштаба, так как способствуют быстрой окупаемости инвестиций и развитию новых предприятий. Инвестиционное агентство Кузбасса также вносит свой вклад в создание благоприятной и комфортной среды для развития бизнеса в регионе. На сопровождение принимают проекты с инвестициями от 10 млн рублей. Предпринимателю достаточно обратиться с идеей, дальше ему помогут "упаковать" бизнес-проект, найти площадку для реализации и воспользоваться льготами и господдержкой.

Предприниматели к нам обращаются уже на этапе разработки идеи для своего инвестиционного проекта, это может быть как новый проект, так и расширение и модернизация уже действующего бизнеса. Услуги оказываются комплексно и бесплатно - мы подбираем площадку для реализации, помогаем воспользоваться действующими мерами поддержки, привлечь кредитные или частные средства, если это необходимо, организуем коммуникацию с органами государственной власти. Ксения Жукова руководитель Инвестиционного агентства Кузбасса

По такому пути прошел и предприниматель Игорь Даниленко. У него уже есть действующий бизнес по организации детского отдыха в Кузбассе и Краснодарском крае. Сейчас он решил реализовать более масштабный проект строительства детского оздоровительного лагеря спортивного и развивающего типа, площадкой для которого станет популярный горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области. Сейчас детский отдых там организуется только на базе действующих гостиниц. Специализированного детского центра в Шерегеше на текущий момент нет, но теперь есть все условия для его создания. Инвестиции в проект - более 90 млн рублей, будут созданы более 50 новых рабочих мест. Центр "Мой бизнес" помог в создании бизнес-плана и брендировании нового детского лагеря, он будет называться "Город героев". Во время летних каникул здесь смогут отдыхать одновременно 390 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Планируется построить пять летних корпусов, зимний корпус, палаточный городок, столовую, клуб, летние сцены, открытый бассейн, веревочный парк, поле для мини-футбола. Инвестиционное агентство содействовало в подборе площадки и коммуникации с органами государственной власти. В итоге бизнес-проект поддержал региональный инвестиционный совет, предприниматели смогут получить землю в аренду без торгов. Первых отдыхающих детский лагерь должен принять уже в 2023 году. "Нам будет предоставлен участок площадью около 6 га, сейчас мы в процессе согласования всех необходимых документов для подписания договора аренды и рассчитываем приступить к строительству уже в 2021 году. В Кузбассе для инвесторов есть уникальная возможность получить площадку "под себя", без лишних административных барьеров, а также в комплексе всю помощь – от создания бизнес-плана до услуг по продвижению, оформлению необходимых разрешительных документов и так далее", - рассказывает бизнесмен. Шерегеш и туризм в целом на сегодня являются одной из "точек роста" для Кузбасса. Туристический потенциал курорта позволяет принимать до 2,2 млн человек в год, сейчас отдыхающих чуть более 1 млн человек. Сегодня на территории комплекса действует более двухсот объектов туристической инфраструктуры: это и трассы на любой вкус, и гостиницы на любой кошелек. Сюда едут отдыхать и кататься на лыжах не только туристы из России, но и из других стран. В этом году Шерегеш первым в РФ открыл горнолыжный сезон, весь бизнес - гостиницы, кафе и рестораны, канатные дороги, пункты проката - работает со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Развитие курорта невозможно без активного участия предпринимателей. Центр "Мой бизнес" в Кузбассе объединяет их в Туристско-рекреационный кластер, в котором уже более 159 компаний-участников. Предприниматели бесплатно получают адресную поддержку для развития и продвижения своего дела, центр помогает в сертификации турпродуктов и операторов, объединяет туристический бизнес в Кузбассе, помогая ему выстроить эффективную модель кооперации.

Одна из задач центра кластерного развития, который работает на базе центра "Мой бизнес", - объединить предпринимателей туристической индустрии и оказать им господдержку, чтобы они развивали бизнес комплексно, дополняя и помогая друг другу, видели общие цели. Мы работаем совместно с Агентством по туризму Кузбасса, проводится анализ рынка туристических услуг, оценивается потенциал площадок для развития туризма, организовываются информационные туры для предпринимателей, чтобы они могли занять те ниши, которые еще не освоены, и развивать свое дело и туристический потенциал региона одновременно. Кристина Шинкарюк директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе

Описание Директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе Кристина Шинкарюк. © ТАСС

Такие кластеры сегодня в регионе действует и еще в трех отраслях - аграрной промышленности, биомедицине, комплексной переработке угля и техногенных отходов. Кузбасский бизнес, который раньше преимущественно работал на угольную промышленность и смежные отрасли, расширяет экономическую географию. Налоговые льготы, адресное инвестиционное сопровождение и господдержка становятся важными факторами для инвесторов, которые ищут площадки для реализации своих проектов. И все чаще они делают выбор в пользу Кузбасса.