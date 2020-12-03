Программу субсидирования региональных полетов расширили на 71 маршрут

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Программа субсидирования региональных полетов в 2020 году расширена на 71 маршрут за счет дофинансирования из резервного фонда правительства на 3 млрд рублей, говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на эту программу субсидирования было направлено 8,3 млрд рублей.

"Перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок дополнен 71 маршрутом. Они будут профинансированы из федерального бюджета в рамках выделенных из резервного фонда правительства Российской Федерации в III квартале 2020 года 3 млрд рублей. Эти субсидии направлены на обеспечение перевозок на региональных маршрутах на воздушных судах, произведенных в России после 1 января 2009 года", - говорится в сообщении.

Полеты по этим направлениям будут осуществлять 10 авиакомпаний. Какие именно направления будут добавлены в программу в сообщении Росавиации не уточняется. Ранее программа включала в себя 262 маршрута.