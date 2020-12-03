США расширили санкционный список по Ирану

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американская администрация расширила в очередной раз свой санкционный список по Ирану. Как сообщило в четверг Министерство финансов США, в этот перечень внесено еще одно физическое и одно юридическое лицо.

Как следует из официального уведомления, американское правительство включило в черный список химико-технологическую и научно-исследовательскую организацию Shahid Meisami Group, а также некоего Мехрана Бабри.

В распространенном позднее пресс-релизе финансового ведомства США говорится, что организация Shahid Meisami Group причастна к "исследованиям [в области производства] химического оружия". Она якобы подчиняется Центру исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана. Бабри является директором Shahid Meisami Group, свидетельствуют американские власти. По их версии, Shahid Meisami Group несет ответственность за реализацию "многочисленных проектов" упомянутого центра, в ходе которых в том числе "испытывались и производились" отравляющие вещества.

В опубликованном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео утверждал: "Соединенные Штаты осуждают любое участие иранского режима в программе создания химического оружия и будут наказывать тех, кто причастен к любой деятельности такого рода". "Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены делу противодействия всему спектру злонамеренных действий режима и ожидают, что международное сообщество будет сохранять бдительность в отношении неправомерных средств и поведения режима", - заключил шеф американской дипломатии.

На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список физическими и юридическими лицами Ирана. Собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована. При этом Вашингтон, стремясь придать своим санкциям экстерриториальный характер, грозит последствиями тем иностранным гражданам и организациям, которые ведут дела с включенными в черный список.