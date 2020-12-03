Расходы на социальную сферу в Забайкалье увеличат на 6,6 млрд рублей в 2021 году

ТАСС, 3 декабря. Расходы по социальным направлениям в бюджете Забайкальского края в 2021 году будут увеличены на 6,6 млрд рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова заявила о том, что расходы по социальным направлениям в бюджете региона на 2021 год предусмотрены с ростом на 6,6 миллиарда рублей. Все они будут заложены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В четверг региональный Минфин представил параметры бюджета края на 2021 год. Собственные доходы запланированы в объеме 84 млрд рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 млрд рублей или 14,5%. Планируется, что расходы составят 85 млрд рублей.

Подчеркивается, что бюджет Забайкальского края на 2021 год будет социально направленным. Так, всего на социальную сферу в бюджете края будет заложено порядка 56 млрд рублей, что составляет 65% от всех расходов в следующем году.

По словам главы краевого Минфина Веры Антроповой, социальные выплаты жителям в общем объеме составят 13 млрд рублей, рост - 4 млрд рублей. Кроме того, предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7%.

Отмечается, что на поддержку семей с детьми будет направлено практически в два раза больше средств, чем в 2020 году - около 9 млрд рублей. "Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти 3 млрд рублей. Речь идет о ежемесячных выплатах на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет", - отметила региональный министр, слова которой приводятся в сообщении.