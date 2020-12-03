Россия ведет встречу ОПЕК+ без сопредседательства Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абель Азиз бен Сальман участвует в заседании стран ОПЕК+ не в качестве сопредседателя, как это было всегда, работу конференции возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Новак единственный председатель конференции, саудовский министр больше не сопредседатель", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее агентство Energy Intelligence сообщало со ссылкой на источники, что саудовский министр попросил сложить с себя обязанности сопредседателя конференции.

Вариант сделки

Страны ОПЕК+ обсуждают в настоящий момент только один вариант продолжения сделки ОПЕК + - повышение добычи нефти с 1 января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки от текущей квоты на сокращение добычи. "Обсуждается только один вариант - рост с января на 500 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что сейчас министры склоняются к тому, чтобы начать восстановление добычи с февраля на 0,5 млн б/с.

Заседание министров ОПЕК+ началось в формате видеоконференции около 18:00 мск.

Министры ОПЕК+ склоняются к варианту нарастить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) с января, а затем повышать добычу ежемесячно в объеме не более чем 0,5 млн б/с. При этом встречи будут проходить каждый месяц. "Да, поддерживают вариант, что с января добыча увеличивается на 0,5 млн б/с. Добыча на февраль будет определяться на отдельной встрече. Если такое решение будет, то на все последующие месяцы решение будет приниматься каждый раз отдельное, но в объеме не более чем на 0,5 млн б/с", - сказал он.

Россия и Саудовская Аравия - ключевые участники соглашения ОПЕК+ и крупнейшие производители нефти в альянсе. Последние переговоры в ОПЕК+ были осложнены разными видениями того, в каком объеме нужно сокращать добычу нефти в начале 2021 года.