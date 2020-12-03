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Премьер Молдавии обсудил с послом РФ продление контракта на поставку газа

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2020 году

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику обсудил с послом РФ Олегом Васнецовым продление действующего контракта с "Газпромом" на поставку газа и другие вопросы двусторонней торговли. Об этом информирует в четверг пресс-служба кабинета министров Молдавии.

"Официальные лица обсудили продление нескольких торгово-экономических контрактов между двумя странами, в том числе контракта на поставку природного газа в следующем году. Также была затронута тема завершения с 1 января 2021 года действия льготного режима для молдавских товаров на российском рынке", - говорится в сообщении.

Кику поблагодарил РФ за финансовую помощь республике в разных областях, в том числе молдавским фермерам, оказавшимся на грани банкротства из-за сильнейшей засухи. "Премьер Молдавии заверил, что Российская Федерация продолжает оставаться важным партнером нашей страны", - отмечается в сообщении.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2020 году.

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