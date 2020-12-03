"Роснефть" возобновила покупку своих ценных бумаг на бирже в рамках buyback

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" возобновила обратный выкуп своих ценных бумаг (buyback), 3 декабря приобретено 3 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

Согласно сообщению компании, обыкновенные акции на эту дату не приобретались. По состоянию на 18:45 мск стоимость приобретенного пакета GDR, согласно котировкам на Лондонской фондовой бирже, можно оценить в $17,5 тыс.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций (buyback) на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. Параметры первой в истории компании программы приобретения акций были одобрены советом директоров "Роснефти" еще в августе 2018 года. Планировалось до конца 2020 года приобрести на открытом рынке бумаги компании на сумму до $2 млрд.

В первой половине 2020 года "Роснефть" выкупала по несколько миллионов бумаг еженедельно. Но со временем скорость покупок упала. На 3 декабря в рамках программы компания выкупила 47 527 560 обыкновенных акций и 33 425 423 GDR. При этом о покупках бумаг в рамках buyback на торговой неделе с 23 по 27 ноября компания не сообщала.

Низкая скорость выкупа бумаг может быть обусловлена выросшей ценой бумаг компании. Минимальная цена GDR в течение последнего года составляет $2,83 за штуку.

Между тем ранее компания сообщила, что совет директоров на заседании 27 ноября утвердил решение о продлении программы выкупа акций компании с рынка до 31 декабря 2021 года.