Судно снабжения для трубоукладчика "Академик Черский" пришло в порт Мукран

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Одно из судов снабжения, ранее находившееся вблизи трубоукладчика "Академик Черский" в Балтийском море у берегов Куршской косы, - "Балтийский исследователь" - прибыло в германский порт Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2". Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic .

Сам "Академик Черский", который назывался возможным достройщиком газопровода, и суда снабжения "Умка" и "Финвал" так и стоят на рейде в Балтийском море у Куршской косы.

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2", 1 декабря вышло из порта Калининграда в Балтийское море. Но в настоящее время, по данным MarineTraffic, "Иван Сидоренко" вернулся в порт Калининграда.

Оператор строительства "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG - вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Название этого судна компанией пока не раскрывается.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода на участке к югу от Адлергрунда. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с германской стороны.