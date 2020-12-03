Utair запустит рейсы между Ростовом и Сургутом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair намерена с 9 декабря приступить к выполнению рейсов между Ростовом-на-Дону и Сургутом, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.

"В расписание международного аэропорта Платов (управляется холдингом "Аэропорты Регионов") введен новый рейс в Сургут. К перелетам по маршруту Сургут - Ростов-на-Дону - Сургут с 9 декабря планирует приступить авиакомпания Utair", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 738-800 один раз в неделю по средам. Вылет из аэропорта Сургута в 16:30, по расписанию борт садится в Платове в 18:30. Из Ростова-на-Дону самолет отправляется в 19:30, прибывает в аэропорт назначения в 01:10 следующих суток.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что в рамках зимнего расписания в Платове планируют выполнение перелетов по 18 прямым региональным маршрутам, минующим Москву. Сохранятся рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Симферополь, Сочи, Уфу и другие города России. Количество рейсов между Ростовом-на-Дону и Махачкалой увеличено до шести в неделю.