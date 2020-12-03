Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 0,5 млн баррелей в сутки

МОСКВА/НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Эту информацию также подтвердили в Минэнерго Казахстана.

"Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке", - сказал источник. Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля, добавил другой источник. Таким образом, в январе страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,2 млн баррелей в сутки, а не на 7,7 млн баррелей в сутки, как до конца 2020 года.

"По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран - участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня ", - подтвердили в сообщении пресс-службы Минэнерго Казахстана. "Также страны - участники соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений", - говорится в сообщении. Казахстан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Нурлан Ногаев.

Отмечено, что в связи с новым соглашением ОПЕК+ для Казахстана уровень обязательств по добыче нефти в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки. Cоглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов, подчеркнул Ногаев по итогам министерского заседания стран - участников ОПЕК+.

По условиям действующего соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение уровня коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до конца 2020 года. Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению на 71% и сообщил, что намерен компенсировать в августе-сентябре превышение планируемой добычи нефти. В августе и сентябре, по данным министерства энергетики, республика полностью выполнила обязательства по сделке ОПЕК+. По итогам октября Казахстан на 99% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти.