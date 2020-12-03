СП "Газпром нефти" и Газпромбанка планирует запустить в 2021 году платформу Isource

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие "Газпром нефти" и Газпромбанка по разработке первой в России интегрированной платформы Isource планирует вывести ее на рынок России в 2021 году. Об этом сообщила "Газпром нефть".

"В феврале 2020 года между Газпромбанком и "Газпром нефтью" была подписана дорожная карта по созданию СП, цель которого - разработка первой в России интегрированной платформы Isource для управления цепочкой поставок. После успешного пилотного тестирования первых продуктов новой экосистемы создатели планируют в 2021 году вывести Isource на российский рынок", - говорится в сообщении.

Сегодня председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов обсудили вопросы стратегического развития цифровой платформы и перспективы ее масштабирования.

"Газпром нефть" идет по пути коммерциализации своих эффективных решений и технологий. При этом мы предлагаем рынку только те разработки, в качестве которых уже убедились на своем опыте. Платформа Isource - хороший пример такого подхода. Мы объединяем собственные компетенции и инструменты в сфере логистики и снабжения с теми сервисами, которые в этом же сегменте развивает Газпромбанк. Наше совместное предприятие готово предлагать свои услуги российскому ТЭК, а также компаниям из смежных отраслей экономики", - сказал Дюков.

Новая цифровая платформа Isource представляет собой "цифровой двойник" цепочки поставок, который автоматизирует закупки, логистику и финансовые операции. Ее работа направлена на максимальное упрощение и повышение прозрачности закупочных и логистических функций промышленных компаний.

За счет интеграции реальных физических процессов в цифровое пространство заказчики и контрагенты могут в режиме онлайн отслеживать исполнение взаимных договоренностей и ход реализации проектов.