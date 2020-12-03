Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленным изменением основных индексов. Так, индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,84%, до 3162,67 пункта, РТС вырос на 0,3%, до 1339,41 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю к 20:18 мск снизился на 0,54%, до 74,52 рубля, а евро - на 0,4%, до 90,47 рубля. Нефть консолидировалась чуть выше $48,6 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent.

"В начале дня общерыночные настроения поддержала публикация ноябрьского индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (57,8 пунктов при прогнозе 56,5 пунктов). Однако в дальнейшем настрой участников торгов ухудшился. Поиск ОПЕК+ консенсуса по коллективному сдерживанию нефтедобычи в начале 2021 года затянулся, в то время как темпы распространения коронавируса по-прежнему остаются высокими", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Динамика западных площадок также не давала особых поводов для направленного движения, указал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,3% и 0,4% соответственно.

На Мосбирже лучше рынка торговались "Мечел" и "Ростелеком", прибавившие 3% и 1,5% соответственно.

Хуже рынка выглядят акции "Роснефти" (-3,32%). "Компания продлила до конца следующего года свою программу выкупа акций на сумму в $2 млрд. Пока из этой суммы израсходовано на покупку акций лишь $0,371 млрд, при этом, "Роснефть" - анонсировав данную программу в августе 2018 г. - приступила к покупкам лишь в марте текущего года. В данной ситуации, новость о продлении действия программы фактически служит для инвесторов сигналом повышенной осторожности менеджмента компании в отношении инвестиционных решений, связанных не только с ее бумагами, но и в целом с фондовым сегментом РФ", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 4 декабря

Завтра в фокусе внимания могут оказаться цены на нефть в свете решений ОПЕК+, сигналы со стороны переговорного процесса американских политиков по стимулам и ключевая макроэкономическая статистика.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 4 декабря индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3100-3200 пунктов, курс рубля к доллару - вблизи отметки в 75 рублей. Целевые уровни завтрашнего закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3115-3185 пунктов, а также 73,90-75,60 рубля и 90,50-91,30 рубля за доллар США и евро соответственно.