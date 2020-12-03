Власти Тверской области направят 7,6 млрд рублей на газификацию региона

ТАСС, 3 декабря. Сумма регионального софинансирования программы газификации Тверской области на 2021-2025 годы, подписанной губернатором Игорем Руденей и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, превысит 7,6 млрд рублей. С учетом ранее заявленной суммы инвестиций "Газпрома" общий объем затрат достигнет 23,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей - инвестиции компании "Газпром", свыше 7,6 млрд рублей - вклад Тверской области", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По мнению Рудени, экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест "невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона".

Ранее сообщалось, что Игорь Руденя и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, что в 19,5 раз больше, чем в 2016-2020 годах.

Планы на будущее

До 2025 года будут созданы условия для газификации более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Планируется сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов Тверской области. В том числе впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Жарковский и Молоковский районы, Бельский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский и Торопецкий муниципальные округа.

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.

На следующем этапе, до 2030 года, планируется завершить газификацию населенных пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 млн человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.