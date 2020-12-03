Новак: страны - должники ОПЕК+ до марта должны компенсировать недостающее снижение добычи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Период, в который страны - должники ОПЕК+ обязаны компенсировать необходимые объемы сокращения добычи нефти, продлен до марта 2021 г. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

"Четвертый пункт [достигнутых договоренностей] касается продления периода компенсации, начатого в 2020 г., - до марта 2021 г.", - сказал он.

Ранее министры ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти с января 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Наряду с этим была достигнута договоренность о проведении ежемесячных встреч ОПЕК+ для распределения уровней добычи на каждый последующий месяц.

Россия исполняет соглашение ОПЕК+ с мая 2020 года близко к 100%, в ноябре уровень исполнения оказался примерно таким же, сказал вице-премьер РФ. "Россия исполняет соглашение, начиная с мая месяца близко к 100%, и ноябрь месяц этому не исключение", - сказал он.

При этом точные цифры будут рассмотрены на заседании министерского комитета ОПЕК+, которое страны договорились провести в период 16-18 декабря, отметил Новак.

Увеличение добычи нефти с 1 января 2021 г. на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением ОПЕК+, было бы опасным для рынка в условиях низкого спроса зимой. "В соглашении у нас предусмотрено увеличение с января месяца на 2 млн баррелей в сутки. Мы договорились увеличить всего на 500 тыс. баррелей в сутки, потому что мы понимаем, что 2 млн баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос, это для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход - это хорошее решение, которое позволяет нам по сути дела ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок", - сказал Новак.

Новак отметил, что восстановление спроса на нефть будет зависеть от множества факторов, но надеется, что это произойдет в 2021 г. "Вопрос восстановления спроса - вопрос восстановления мировой экономики, (нивелирования - прим. ТАСС) последствий пандемии, как долго будут действовать ограничительные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос (на нефть - прим. ТАСС). Мы надеемся, что это будет в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Увеличение добычи

Россия может увеличить добычу с января 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки согласно новой квоте ОПЕК+, это согласовано с российскими компаниями. "Что касается возможностей в январе нарастить [добычу], действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тыс. баррелей в январе месяце, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей", - сказал Новак.

Новак отметил, что этот вопрос обсуждался с российскими компаниями. "Компании подтвердили готовность нарастить [добычу] в случае принятия такого консолидированного решения всеми странами", - добавил вице-премьер.

Ежемесячная корректировка добычи нефти с начала 2021 года может быть как в сторону увеличения, так и снижения, но не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки. "Мы готовы будем при анализе учитывать как позитивные факторы, так и негативные факторы, поэтому решения могут быть разные. При этом мы исходим из того, что корректировка, т. е. каждое изменение, будет происходить не больше чем 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно", - сказал Новак.

Распределение объема

Страны ОПЕК+ договорились о возврате на рынок 2 млн баррелей нефти в сутки, но увеличение добычи нефти будет идти постепенно - в январе 2021 г. планируется увеличить добычу только на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом ОПЕК+ будет ежемесячно оценивать состояние рынка и при необходимости корректировать объемы добычи в рамках сделки, сообщил Новак.

"Начиная с января 2020 г., страны декларации увеличат свою добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, то есть изменят сокращение добычи, которое действует в декабре (в размере - прим. ТАСС) 7,7 млн баррелей в сутки, на 7,2 млн баррелей в сутки. При этом распределение уровней добычи между странами будет идти по той же пропорции, которое и ранее было, - сказал он. - Будут проводиться ежемесячные встречи, начиная с января, - это будет январь, февраль, март - для оценки состояния рынка и принятия решений по изменению уровней добычи на следующей месяц".

Новак также отметил, что страны ОПЕК+ подтвердили существующие договоренности по целям соглашения и снижению объемов запасов нефти. Он назвал прошедшую встречу министров ОПЕК+ успешной и конструктивной.

Встреча с министром энергетики Саудовской Аравии

Новак обсудит ситуацию на нефтяном рынке с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом в ходе очной встречи во второй половине декабря на территории королевства. "В рамках нашего двустороннего обмена мнениями с моим коллегой, его королевским высочеством господином Абдель Азиз бен Сальманом договорились, что в декабре, во второй половине, мы проведем с ним совместную встречу в Саудовской Аравии и обсудим вопросы состояния рынка и вопросы, касающиеся энергетического сотрудничества между нашими странами", - сказал он.