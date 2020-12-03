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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Саудовская Аравия вернула себе роль председателя ОПЕК+

Ранее Эр-Рияд сложил с себя эту обязанность на время переговоров 3 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит исполнять роль председателя конференции ОПЕК+ после того, как сложила с себя эту обязанность на время переговоров 3 декабря, говорится в заключительном коммюнике заседания стран ОПЕК+.

"Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, призвали министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана и впредь выполнять функции председателя совещания министров стран ОПЕК и других стран. Его настойчивость, усердие и исключительные усилия были высоко оценены всеми странами - участницами и сыграли важную роль в борьбе с последствиями пандемии COVID-19", - говорится в документе.

В нем сообщается, что принц принял это предложение и "пообещал энергично добиваться устойчивой стабильности на рынке нефти".

Теги
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