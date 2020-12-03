Новый резидент ТОР "Чапаевск" создаст производство пластиковой тары

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чапаевск" в Самарской области создаст производство пластиковой тары, объем инвестиций в проект составит 32,7 млн рублей. Об этом сообщает в четверг в пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" и городской администрацией. Инвестор планирует создать в моногороде производство пластиковой тары (канистр), предназначенных для упаковки, хранения и транспортировки пищевых жидкостей и средств химической промышленности. Как заявили представители компании, в создание производства они инвестируют 32,7 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что на предприятии будет создано 15 рабочих мест.

В настоящее время в ТОР зарегистрировано девять резидентов, которые готовы вложить в предприятия 1,6 млрд рублей и создать более 500 рабочих мест.

"Сегодня на двух площадках запущено более 40 производств резидентов, где создано свыше 5 тыс. рабочих мест. В бюджет региона выплачено уже почти 600 млн рублей налогов. У нас действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Для работы с инвесторами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инициаторов сопровождают на всех этапах реализации проекта, в режиме "единого окна", - приводятся в сообщении слова Богданова.

В Самарской области режим ТОР действует в Тольятти и Чапаевске. С учетом нового соглашения в числе резидентов ТОР "Чапаевск" - девять компаний, которые планируют открыть производство чистящих средств, организовать выпуск полиграфической, парафармацевтической, упаковочно-этикеточной продукции, а также железобетонных изделий. Резиденты ТОР "Чапаевск" обеспечены рядом льгот, к которым относится сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат.