Обязательства Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ в январе 2021 года составят 595 тыс. б/с

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Азербайджан в соответствии с новым соглашением ОПЕК+ в январе 2021 года нарастит добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки, до 595 тыс. баррелей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго страны.

"Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в январе на 0,5 млн баррелей в сутки. <...> В соответствии в новым соглашением, в январе 2021 года обязательства Азербайджана составят 123 тыс. баррелей. То есть, в январе Азербайджан должен нарастить добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки и сохранить ее на уровне 595 тыс. баррелей", - говорится в сообщении министерства.

Глава Минэнерго Пярвиз Шахбазов заявил, что до тех пор, пока не появится уверенность в восстановлении спроса на нефть, страны ОПЕК+ должны контролировать предложение. "С этой точки зрения в новых реалиях постепенно смягчение ограничений на производство и поэтапное увеличение добычи будут способствовать оживлению и сбалансированию рынка", - приводит слова министра пресс-служба.

В четверг министры ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

По условиям действующего соглашения ОПЕК+ предусмотрено совокупное сокращение добычи нефти с августа до конца текущего года с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки. Азербайджан в рамках сделки обязался сохранять объем суточной добычи в августе - декабре 2020 года на уровне 587 тыс. баррелей.