Россия убедила партнеров по ОПЕК+ смягчить ограничения по добыче с января

Зимние консультации стран - производителей нефти в ОПЕК + отличались обилием противоположных взглядов. Даже в марте, когда на встрече в Вене не смогли договориться, было всего два конкурирующих мнения о том, как выстраивать политику по добыче на ближайшие месяцы. В этот раз тон в переговорах, как и прежде, задавали Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие производители нефти в альянсе. Но неожиданно отличную от всех позицию предложили и ОАЭ.

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Министры ОПЕК+ спустя несколько недель напряженных переговоров наконец смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме необходимо сокращать добычу нефти с января 2021 года. На встрече 3 декабря выбор был сделан в пользу сценария, который изначально предлагала Россия: нефтеэкспортеры смогут увеличивать добычу постепенно, по 0,5 млн б/с в месяц, с Нового года.

Так, если в Эр-Рияде считали, что действующий уровень ограничений в 7,7 млн б/с необходимо продлить как минимум на квартал, то есть до конца марта 2021 года, то позиция ОАЭ состояла в том, чтобы оставить в силе изначальный план, по которому сокращение добычи нефти с января уменьшалось бы до 5,8 млн б/с. Между тем компромиссный вариант предложила Россия. Согласно ему, восстановление добычи с января должно начаться, но все же должно быть плавным.

Сдвинуться с мертвой точки переговоры не могли в течение нескольких недель, из-за чего формальную встречу даже переносили с 1 на 3 декабря. Наконец, только к вечеру 2 декабря новостные агентства стали сообщать о первых признаках прогресса и о том, что дискуссии вернулись в дипломатическое русло. Новости появились и сразу после начала встречи. Как выяснилось, единственным вариантом для обсуждения является тот, который предполагает рост добычи на 0,5 млн б/с каждый месяц.

Как сообщал источник ТАСС, участвующий в переговорах, министры приняли решение собираться каждый месяц, чтобы мониторить ситуацию на рынке и подтверждать план увеличения производства нефти еще на 0,5 млн б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой пресс-конференции после встречи подтвердил, что договоренности носят именно такой характер, и обозначил, что речь по-прежнему идет о смягчении ограничений на 2 млн б/с, но только помесячно. Утверждать объемы восстановления добычи на каждый месяц участники союза будут ежемесячно, встречи начнутся с января.

Россия в этой квоте сможет нарастить добычу в январе на 125 тыс. б/с, и нефтяники к этому технически готовы, заверил Новак. "Компании подтвердили готовность нарастить [добычу] в случае принятия такого консолидированного решения всеми странами", - сказал он.

Последняя игра престолов

Особую напряженность дебатам в ОПЕК+ придавали сообщения о том, что Саудовская Аравия попросила сложить с себя функции председательства и предложила ОАЭ примерить их на себя. На министерской конференции ОПЕК 30 ноября саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман, вопреки обычному, не взял вступительного слова, а министерская конференция ОПЕК+ 3 декабря и вовсе началась сразу в закрытом режиме без традиционного обращения к прессе и аналитикам. Всю конференцию, сообщали источники ТАСС, Александр Новак вел сам как единственный сопредседатель.

Впрочем, уже во время пресс-конференции стало ясно, что после принятия решения атмосфера среди союзников снова разрядилась. По завершении встречи секретариат ОПЕК незамедлительно уведомил общественность о том, что коллеги бен Сальмана по ОПЕК+ попросили его принять обратно роль сопредседателя, а его высочество на это дал согласие.

Во время общения с прессой Новак и бен Сальман называли друг друга друзьями, а принц пригласил российского вице-премьера "на барбекю" в Саудовскую Аравию. По его словам, визит может состояться уже 19 декабря этого года.

В заключение саудовский министр призвал журналистов не раздувать масштабы разногласий между партнерами. "Никаких "звездных войн" в ОПЕК нет. Они закончились. Как закончились и "игры престолов". Последняя такая битва завершилась сегодня", - резюмировал он.