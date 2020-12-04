Путин в пятницу выступит на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, выступит с речью на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, помимо участия в заседании у президента также запланирована отдельная встреча с главой Сбербанка Германом Грефом.

Годом ранее Путин уже принимал участие в конференции AI Journey. Тогда он подчеркивал, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ): от этого зависит ее развитие по целому ряду направлений, включая обороноспособность.

При этом российский лидер указывал, что возможности ИИ следует нацелить на решение проблем конкретного человека, чтобы в итоге "изменить качество, облик всей системы госуправления". Как отмечал глава государства, разбираться в таких технологиях должны чиновники всех уровней, а также сотрудники правоохранительных органов. Путин также называл необходимым кратно увеличить объем и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в России. Предстоит вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть и использовать потенциал подобных технологий, пояснял он.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Сбера", ожидается, что банк представит на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично, а представители банка расскажут об AI-сервисах, которые уже успешно применяются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про развитие искусственного интеллекта. Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря также в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.