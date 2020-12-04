Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, рассмотреть проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и перечень подлежащих устранению в 2021-2022 годах изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается также одобрить решения о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии, а также о дате и месте проведения следующего заседания Евразийского межправительственного совета. Также главы правительств планируют рассмотреть отдельные несогласованные вопросы, включенные в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В аппарате правительства также уточнили, что на предстоящем заседании предполагается обсудить правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок. Главы кабминов также рассмотрят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. "В целях обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках Союза ожидается утверждение плана соответствующих мероприятий", - уточнил источник в аппарате правительства. Помимо этого, будет заслушан доклад Евразийской экономической комиссии о ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета о внесении изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции".

Предстоящее заседание Совета станет двадцать пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и шестым в текущем году. Предыдущая встреча прошла 9 октября в Ереване. В 2020 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.