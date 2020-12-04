Участники первого Евразийского конгресса обсудят перспективы экономической интеграции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР), начнет свою работу в пятницу в Москве. Участники со всего евразийского пространства обсудят перспективы экономической интеграции.

"Это очень важное мероприятие и единственная площадка для обсуждения бизнеса и инвестиционных вопросов ЕАЭС. Поэтому нам это очень важно. В текущем году мы серьезно повысили уровень участия спикеров. Я очень благодарен правительствам стран ЕАЭС за то, что они восприняли нашу инициативу и откликнулись на нее в условиях серьезных эпидемиологических ограничений. Мы с ними справились и будем проводить конгресс", - рассказал ТАСС глава ЕАБР Николай Подгузов.

По словам Подгузова, центральным событием первого Евразийского конгресса станет пленарная сессия глав правительств стран ЕАЭС "Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции". "Актуальность этой темы обусловлена тем, что экономическая интеграция успешна только тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан", - отметил Подгузов.

Планируется, что в ходе панельных дискуссий участники обсудят перспективы формирования Большой Евразии, оценят потенциал экономической интеграции, рассмотрят возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан.

"Конференция будет интересной, на ней мы договоримся о реализации знаковых проектов, будут знаковые подписания, содержание которых вы узнаете уже 4 декабря. Все сессии конгресса будут транслироваться в режиме онлайн", - отметил он.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств - участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Сейчас странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 года, заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.