Новак заявил, что страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки с апреля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в рамках соглашения могут наращивать добычу с января на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Таким образом, начиная с апреля участники соглашения могут нарастить объем извлечения нефти на 2 млн б/c относительно текущих уровней в случае отсутствия форс-мажоров. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала, по 500 000 баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 млн баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций", - сказал он.

По его словам, еще одно отличие новых договоренностей ОПЕК+ заключается в том, что если раньше министерские встречи с участием всех стран проходили раз в полгода, где принималось решение по объемам сокращения, то теперь они будут проходить раз в месяц.

"Это будут министерские встречи. Если раньше они проходили раз в полгода, теперь для того чтобы принимать решение об изменении уровня добычи, необходимо собираться министрами всех стран", - добавил он.

В четверг министры ОПЕК+ спустя несколько недель напряженных переговоров наконец смогли прийти к консенсусу, в каком объеме необходимо сокращать добычу нефти с января 2021 года. На встрече 3 декабря выбор был сделан в пользу сценария, который изначально предлагала Россия: нефтеэкспортеры смогут увеличивать добычу постепенно, по 0,5 млн б/с в месяц, с Нового года.